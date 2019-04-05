В миланском футбольном клубе «Интер» по окончании сезона могут произойти тренерские перестановки. Нынешнего наставника «нерадзурри» Лучано Спаллетти может сменить Антонио Конте. Об этом сообщает издание Calciomercato.

По информации итальянских СМИ, стороны уже договорились о соглашении, и Конте успел одобрить несколько перестановок в команде. Так, по мнению Calciomercato, новый наставник разрешил продажу аргентинского форварда Мауро Икарди.

С 2014 по 2016 год Антонио Конте являлся наставником сборной Италии по футболу, а затем возглавлял лондонский «Челси».

Лучано Спаллетти известен российским любителям футбола по работе в петербургском «Зените»: итальянец возглавлял «сине-бело-голубых» с 2009 по 2014 год. В «Интере» Спаллетти работает с 2017 года.