Российская биатлонистка Кристина Резцова может начать выступать за другую страну, если в ближайшее время не начнет вызываться в сборную России. Об этом сообщила её мать, известная лыжница и биатлонистка Анфиса Резцова в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

«Я уже буду настаивать на переходе в другую страну. Проблема в том, что Кристина сама этого не хочет. Она намерена в России все доказать. Но долго ждать мы не будем», — заявила Анфиса Резцова.

По мнению бывшей лыжницы, Кристина Резцова не слабее никого в сборной и в ближайшие три года она должна дойти до олимпийской медали. «Буду настаивать на том, чтобы она работала в группе Валерия Брагина вместе с парнями. Я сама в свое время работала с мужчинами под руководством Владимира Барнашова, это мне очень сильно помогало», — добавила Резцова.

Напомним, в нынешнем сезоне Кристина Резцова выступала на кубке IBU и российских соревнованиях «Ижевская винтовка».