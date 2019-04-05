Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и олимпийская чемпионка по лыжным гонка Анфиса Резцова высказала недовольство по поводу работы Анатолия Хованцева на посту главного тренера сборной России по биатлону. Об этом Резцова рассказала в интервью порталу «Спорт-Экспресс».

По мнению олимпийской чемпионки, Хованцев занимает не свое место. «Умел когда-то готовить пацанов – вот и занимался бы. И только с ними. А главный тренер точно не про него», — заявила Резцова, добавив, что есть более молодые кандидатуры на этот пост, в том числе, и она сама.

«Уже разобраться со всеми проблемами в плане отношений со спортсменами и их личными тренерами точно смогу. Непосредственную работу пусть ведут старшие тренеры мужской и женской сборной. А я буду отвечать за результат», — заключила Резцова, добавив, что уйдет сама, если у нее не получится.

Ранее Анфиса Резцова рассказала, что её дочь Кристина сменит спортивное гражданство, если не будет вызываться в сборную России.