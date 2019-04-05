Хоккейный клуб СКА уступил ЦСКА в пятом матче серии плей-офф 1/2 финала Кубка Гагарина. Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» и завершилась со счетом 3:0 в пользу московских армейцев. Таким образом ЦСКА снова вышел вперед в серии, до прохода в финал Кубка Гагарина москвичам осталось победить еще один раз.

Хоккеисты ЦСКА забросили по одной шайбе в каждом периоде встречи. В первой двадцатиминутке преимуществом владели армейцы с Невы, однако большинство при удалении Андрея Светлакова реализовать не удалось. В концовке пропустил сам СКА: отличился защитник Мэт Робинсон.

Во втором периоде преимущество по игре перешло к хозяевам льда, итогом доминирования стала шайба Максима Мамина с передач Андрея Светлакова и Кирилла Капризова.

В третьем периоде за минуту до конца встречи в пустые ворота шайбу забросил Иван Телегин. Большинство СКА опять реализовать не удалось, а снятие вратаря не помогло забить.

Следующий матч в серии пройдет 7 апреля, в воскресенье, в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга. Начало в 17:00 по московскому времени.