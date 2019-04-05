Российский футболист петербургского «Зенита» Артем Дзюба высказал слова поддержки бойцу смешанного стиля Александру Волкову, снявшемуся с турнира UFC в Санкт-Петербурге. Ободряющий пост Дзюба выложил в своем «Инстаграме».

«Саня! Представляю, насколько тебе и твоей команде сейчас обидно и нелегко!», — обратился к Волкову Дзюба, добавив, что Волков сильный и сможет преодолеть трудный период в карьере.

«Вернётесь ещё сильнее и злее! С нетерпением буду ждать твоего следующего боя!», — заключил нападающий «Зенита».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 5 Апр 2019 в 11:12 PDT

Напомним, в среду стало известно, что тяжеловес Александр Волков не будет принимать участие в титульном бою турнира UFC в Санкт-Петербурге против голландца Алистара Оверима. Его заменит другой российский боец Алексей Олейник. В самой организации объяснили снятие Волкова проблемами со здоровьем.