Пятница 5 апреля выдалась богатой на спортивные результаты, высказывания и новости. Предлагаем вам подборку главных новостей дня на Nevasport за пятое апреля:

СКА уступил ЦСКА в пятом матче серии финала Запада

СКА снова проиграл московским армейцам в серии плей-офф финала Западной Конференции КХЛ со счетом 3:0. ЦСКА забросили по одной шайбе в каждом из периодов. В стартовой двадцатиминутке отличился защитник Мэт Робинсон, хотя его шайба не вытекала из хода игры. Во втором периоде ЦСКА увеличил преимущество благодаря голу Максима Мамина, которому ассистировали Андрей Светлаков и Кирилл Капризов. На последней минуте СКА снял вратаря, и Иван Телегин забросил шайбу в пустые ворота. Теперь ЦСКА не хватает одной победы для прохода в финал Кубка Гагарина.

Азмуна признали лучшим футболистом «Зенита» в марте

Иранского форварда Сердара Азмуна признали лучшим футболистом «Зенита» в прошлом месяце. Нападающий выиграл голосование среди болельщиков «сине-бело-голубых» на официальном сайте команды. Второе место у колумбийца Вилмара Барриоса, третьим стал Юрий Жирков. В шести матчах за петербургский клуб в марте Азмун забил пять мячей. Игроком «Зенита» иранец стал только в это межсезонье, перейдя из казанского «Рубина».

Юрлова-Перхт останется в спорте как минимум на год

Российская биатлонистка Екатерна Юрлова-Перхт продолжит спортивную карьеру и будет выступать за сборную еще минимум один сезон. О планах спортсменки сообщил главный тренер женской сборной Виталий Норицын. В прошлом сезоне Юрлова-Перхт была лидером женской биатлонной команды, именно она завоевала единственную личную женскую награду на чемпионате мира, взяв серебряную медаль в масс-старте на чемпионате мира в Эстерсунде.

Аршавин и Геркус станут гостями нового выпуска Z+

Проект «Зенита» Z+ возобновляется трансляцией на матче чемпионата России с «Локомотивом». Официальный сайт клуба объявил гостей новой предматчевой студии. Перед матчем с «железнодорожниками» в эфир выйдут Андрей Аршавин, Властимил Петржела и Илья Геркус, тактическим разбором займутся Александр Григорян и Алексей Игонин, также в программе выступит петербургский рэпер Гарри Топор.

Российским керлингистам не светит плей-офф

Мужская сборная России по керлингу потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира в канадском Летбридже. На турнире команда скипа Сергея Глухова в очередной раз проиграла: россияне уступили сборной Германии со счетом 12:6. Всего на турнире сборная России проиграла семь раз и одержала четыре победы: над Китаем, Южной Кореей, Нидерландами и Норвегией.