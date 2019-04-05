Женская сборная России по хоккею с победы стартовала на чемпионате мира в Финляндии. Российские хоккеистки оказались сильнее сборной Швейцарии.

Матч завершился со счетом 2:1. Первый период закончился ничейным результатом 1:1, по одной шайбе забросили россиянка Анна Тимофеева и швейцарка Эвелина Розелли. Стоит отметить, что Швейцария забила гол, реализовав численное преимущество.

Победный гол в третьем периоде встречи забила Ольга Сосина, забросив шайбу за 37 секунд до конца матча.

Также в группе А помимо россиянок по одной победе одержали сборные Канады и Соединенных Штатов Америки. Завтра, 6 апреля, женская сборная России сыграет с хозяйкой турнира Финляндией.

8 апреля, в понедельник, Россия сыграет с Канадой, а во вторник, 9 апреля, россиянки встретятся с американками.