Олимпийский чемпион 2012 года британский велогонщик Питер Кенно заявил, что делает паузу в карьере из-за проблем со здоровьем психики. Об этом спортсмен написал в своем «Инстаграме».

Кенно заявил, что ему нужно время вне спорта, чтобы восстановиться. «Хочу поблагодарить свою команду за поддержку и понимание», — добавил велогонщик. Сейчас он выступает за немецкую велошоссейную команду Bora-Hansgrohe, до 2018 года Кенно входил в состав Sky.

«После многих лет езды на велосипеде я принял решение не только для себя, но и для моей семьи. Мне нужно сконцентрироваться на человеке, которым я хочу быть — идти вперёд и заново открыть для себя счастье, мотивацию и энтузиазм в повседневной жизни», — написал Кенно в «Инстаграме».

В 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне Кенно взял золотую медаль в командной гонке преследования.