Центральный полузащитник калининградской «Балтики» Александр Саплинов приковал к себе взгляды скаутов клубов РПЛ «Зенита» и «Локомотива«. Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ».

На матче «Балтики» с дублем московского «Спартака» в ФНЛ присутствовали представители «Зенита». В этой игре Саплинов сделал дубль, а калининградский клуб одержал победу. Скауты «железнодорожников» были замечены на матче с «Химками». Эту игру «Балтика» также выиграла со счетом 2:1. Саплинов стал автором победного гола в добавленное ко второму тайму время, забив ударом из-за штрафной. Также 21-летний полузащитник заработал штрафной удар для своей команды, с которого был забит первый гол «Балтики».

Всего Александр Саплинов провел за «Балтику» 4 матча, в каждом из которых он отметился результативным действием: на счету хавбека 4 гола и 1 голевой пас. Первую половину сезона Саплинов провел в составе саратовского «Сокола», там он стал автором 7 мячей в 14 встречах.