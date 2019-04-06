Действия Артемия Панарина принесли его «Коламбусу» выход в плей-офф. Дело было в матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором его клуб встречался с «Рейнджерс. Играл завершилась победой команды Панарина по буллитам — 3:2. Победный послематчевый бросок оформил как раз Артемий.

Помимо этого Панарин забил, как казалось, победный гол: его шайба на 55-й минуте вывела «Коламбус» вперед — 2:1. Однако за 7 секунд до финальной сирены постарался еще один бывший нападающий СКА Павел Бучневич, бросок которого перевел игру в овертайм.

После матча Панарин был признан первой звездой матча — в его активе гол, победный буллит, 7 бросков в створ за 22.41. Россиянин завершил матч с показателем полезности «-1». Также он получил командный приз лучшему игроку матча с «Рейнджерс».

Еще один россиянин Владислав Наместников за 14 минут отметился четырьмя силовыми приемами, а Сергей Бобровский отразил 25 бросков.

Он получил командный приз лучшему игроку матча с «Рейнджерс».

Российский нападающий «Рейнджерс» Владислав Наместников провёл на льду 13 минут 58 секунд и совершил 4 силовых приёма. Вратарь «Блю Джекетс» Сергей Бобровский совершил 25 сейвов. Также сыграл российский вратарь болгарского происхождения Александр Георгиев Голкипер, отразивший 39 бросков из 41.