Третья сеянная россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал турнира в Монтеррее (Мексика), уступив белорусской теннисистке Виктории Азаренко, посеянной под пятым номером. В первом сете была оформлена «баранка». Итоговый счет встречи — 6:0, 6:4. Азаренко довела счет в личных встречах с Павлюченковой до 5-2 в свою пользу.

Матч продолжался 1 час 8 минут. За это время Азаренко сделала две подачи навылет, один раз ошибившись в виде двойной, а также выполнила шесть брейк-пойнтов из восьми. Павлюченкова сделала два эйса и подала две двойные ошибки, реализовав два брейк-пойнта из пяти.

За выход в финал Азаренко сыграет с первой сеянной немецкой теннисисткой Анжеликой Кербер, обыгравшей бельгийку Кирстен Флипкенс – 6:2, 6:4.

Действующей обладательницей титула турнира в Монтеррее является испанка Гарбинье Мугуруса. Год назад в финале она была сильнее представительницы Венгрии Тими Бабош – 3:6, 6:4, 6:3.