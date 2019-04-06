Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, находящийся в СИЗО, будет чаще играть в футбол. Ради этого он перешел в 12-местную палату. Об этом сообщил ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Как отметил Мельников, все большие камеры по очереди выводят, чтобы они могли поиграть в футбол во дворе. Люди радуются этому. Мамаев в ущемление своих прав перешел из двухместной камеры в 12-местную, чтобы была возможность играть.

«Видно, что футбол для него много значит», — приводит слова Мельникова «РИА Новости».

Напомним, Мамаев, как и Кокорин, находится в СИЗО с 11 октября прошлого года. Недавно им продлили срок ареста еще на полгода.