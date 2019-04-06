Комментатор Константин Генич сделал свой прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА в 22-м туре чемпионата России. По мнению работника «Матч ТВ», в этой игре забьют обе команды.

Генич считает, что в этом матче ничья не устроит ни тех, ни других — она будет в пользу конкурентов. Обе команды, скорее всего, сыграют в атаку. В матче будут голы. По словам Генича, редко, когда дерби получается скучным и малорезультативным. Комментатор не помнит, когда в последний раз сыграли без голов.

«В общем, и на гол «Спартака», и на гол ЦСКА можно заложиться», — говорит Генич.

Генич пришел к выводу, что до последнего обе команды будут искать счастье в атаке.

Матч «Спартак»-ЦСКА пройдет в субботу, в 19.00.