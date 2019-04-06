Бельгийский полузащитник «Челси» Эден Азар перейдет в «Реал». По сообщению Marca, мадридский клуб близок к тому, чтобы согласовать трансфер технаря «синих».

Клубы близки к договоренности. Бельгиец намерен прилететь в Мадрид, чтобы познакомиться с городом и подыскать себе жилье.

Мадридский клуб хотел приобрести Азара еще год назад, но тогда «Челси» захотел за Азара 200 миллионов.

28-летний Азар переьпался в «Челси» летом 2012 года из «Лилля» за € 35 млн. В текущем сезоне он сыграл в 31 матче АПЛ, в которых забил 14 голов и сделал 12 результативных передач. Недавно главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан назвал бельгийца фантастическим игроком.