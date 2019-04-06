Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что «Зенит» не является главным претендентом на победу в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Колобков считает, что «Зенит» не так сильно выделяется на фоне соперников. Министр привел в пример ЦСКА, который провел неплохой европейский сезон.

«На наших глазах создалась новая команда», — цитирует Колобкова ТАСС.

Перед матчем с «Локомотивом» в 22-м туре «Зенит» лидирует в чемпионате России с 44 очками, опережая ближайших преследователей «Локомотив» и «Краснодар» на 6 очков. ЦСКА располагается на 4-й строчке, отставая от «Зенита» на 7 очков. Следом идет «Спартак», у которого еще на очко меньше.