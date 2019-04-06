Кубинский волейболист «Зенита» Ореоль Камехо, имеющий российский паспорт, рассказал, что не хочет менять клуб. По словам доигровщика, он получал предложение от других европейских стран, но все не было так безоблачно, как в России.

Камехо рассказал, что хоть с общением и есть некоторые трудности, он постоянно взаимодействует с партнерами по команде на английском. Волейболисту не хватает изучения русского языка — он не прогрессирует. При этом, как сказал Камехо, он хотел бы завершить карьеру именно в «Зените», поскольку эта команда многое ему дала.

«Хотел бы повесить кроссовки на гвоздь именно в «Зените». Эта команда дала мне очень много, приняла мою семью, помогла во всем. Кроме того, Петербург — потрясающий город, где хочется продолжать жить», — цитирует слова Камехо RT.

Недавно Камехо столкнулся с расизмом по отношение к своей четырехлетней дочери.