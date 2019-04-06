Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов раскритиковал слова полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова, который пожелал «Спартаку» разгромной победы над ЦСКА в матче 22-го тура РПЛ.

«Я желаю нам крупной победы, чтобы все поняли, кто главный в Москве», — сказал Игнатов.

Радимов ответил, что игрока пять лет учили играть в футбол в ЦСКА, а он такое долбанул.

«Его 5 лет учили играть в футбол в ЦСКА, и он такое долбанул?

«Вопрос — зачем. Авторитет завоевать у трибун? Так надо не этим, а на поле! Объяснил бы кто-нибудь этому персонажу! На ум приходит Мальчиш-плохиш», — чирканул Радимов в твиттере.

Напомним, что Игнатов является воспитанником ЦСКА, а в «Спартак» перешел в 2015 году. В текущем сезоне в составе «Спартака» 18-летний полузащитник сыграл девять матчей и забил один гол.

Дерби между «Спартаком» и ЦСКА состоится сегодня, 6 апреля, в 19:00.