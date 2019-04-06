Несмотря на то, что зимний сезон уже закончился, фанаты биатлона продолжают следить за жизнью любимых спортсменов. Чтобы скрасить ожидание следующих соревнований, Nevasport предлагает подборку самых красивых биатлонистов.

Эмиль Хегле Свендсен, Норвегия

Эмиль Хегле Свендсен не выступал в нынешнем сезоне, так как решил завершить карьеру, чем буквально разбил сердца своих многочисленных фанаток. Стоит признать, карьера норвежца получилась яркой: на его счету четыре золота Олимпийских игр и двенадцать побед на чемпионатах мира.

Антон Шипулин, Россия

Как и Свендсен, Шипулин не выступал в этом сезоне, потому что ушёл из большого спорта. У биатлониста было достаточно потенциала, чтобы продолжить соревноваться, но его подкосил недопуск до Олимпийских игр в Пхенчхане. После этого Антон полгода не тренировался и набрать нужную форму уже так и не смог.

Мартен Фуркад, Франция

Мартен Фуркад был грозой мирового биатлона на протяжении многих лет, однако в этом сезоне попал в глубокую функциональную яму. Впервые за долгие годы спортсмен остался без медалей чемпионата мира. Француз так до конца и не понял причин своего провала, но намерен разобраться с ними в межсезонье.

Симон Шемп, Германия

Немец Симон Шемп дебютировал на Кубке мира в марте 2009 года и в первой же гонке сумел набрать очки. С тех пор биатлонист проделал большой спортивный путь, однако до самой заветной медали — золота Олимпиады — пока не добрался, дважды завоевав серебро. Также в его активе четыре победы на чемпионатах мира разных лет.

Евгений Гараничев, Россия

Несмотря на то, что Евгений Гараничев уже давно ассоциируется со всевозможными казусами, болельщики всё равно поддерживают биатлониста. Фанаты помнят и его присядку на стрельбище, и опоздание на старт, и лишние штрафные круги, но всё равно продолжают любить спортсмена. Что называется, несмотря и вопреки.