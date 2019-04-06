Российский боец ММА Александр Волков, снявшийся с турнира UFC Fight Night в Петербурге, подчеркнул, что скоро сможет вернуться к боям.

Волгов поблагодарил за поддержку пожелания тем, кто с пониманием отнесся к ситуацией с отменой его боя. Спортсмен пообещал, что те, кто переживает за его здоровье, в скором времени снова увидит его в октагоне.

«Ничего не изменилось, форма, которую я набрал, останется со мной, и я обязательно продемонстрирую её в следующем поединке», — заметил Волков в своем инстаграме.

Напомним, что Александра Волкова в главном событии турнира в Санкт-Петербурге заменит Алексей Олейник. UFC Fight Night пройдет 20 апреля во дворце спорта «Юбилейный»