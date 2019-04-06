Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин раскрыл тренерский секрет Этери Тутберидзе. По словам бывшего фигуриста, он заключается в жесткости и дисциплине.

Как сказал Ягудин, у нее есть система, по которой она тренирует. Экс-фигурист отметил, что не призывает к жестокости, потому что это неправильно. Но жесткость должна быть, потому что это мужики. Этого не хватает Чеботаревой в работе с Колядой.

Кроме того, Ягудин сравнил жесткость своих тренеров Алексея Мишина и Татьяну Тарасову. Ягудин вспомнил, что Мишин на него не орал, а Тарасова — да, поскольку является жестким педагогом и у нее есть система и жесткость. Тарасова делала все для победа, а Мишин больше профессор и работает по технике.