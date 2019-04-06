Лыжница Алиса Жамбалова победила в масс-старте на 30 км на чемпионате России в Архангельской области. Она показала время 1 час 22 минуты 42,7 секунды.

Второй результат вышел у Лидии Дуркиной (+1.03,5). Третьей была Диана Головань (+1.25,1). На четвертом месте закончила гонку Екатерина Смирнова (+2.18,4). Пятой стала Анастасия Рыгалина (+2.29,0).

Напомним, что Жамбалова отлично выступала на Универсиаде в Красноярске. Там она завоевала четвертую золотую награду зимней Универсиады, победив в гонке с общего старта на 15 километров свободным стилем. А до этого выиграла золото в индивидуальной гонке на 5 километров, гонке преследования и женской эстафете.