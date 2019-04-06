Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста признался, что хотел бы вернуться в «Барселону», воспитанником которой он является.

Иньеста заметил, что если бы все зависело от него, то вернулся бы. Но он не знает, что нас ждет в будущем. Сложно строить долгосрочные планы на будущее.

«Я бы хотел иметь возможность вернуться в роли, которая мне будет подходить. Так я мог бы поделиться опытом, накопленным за долгие годы», — цитирует 34-летнего полузащитника Club del Deportista.

В составе «Барселоны» Иньеста провёл 16 лет. За это время карьеры в каталонском клуб он сыграл 674 матча и забил 57 мячей. С «Барсой» он выиграл 32 трофея. В «Виссел Кобе» испанец перешел летом прошлого года на правах свободного агента.