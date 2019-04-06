Российская фигуристка Анна Погорилая, которая становилась бронзовым призером чемпионата мира по фигурному катанию 2016 года, рассказала о самом большом мандраже на соревнованиях.

Погорилая отметила, что такое было на Кубке Ростелеком. Фигуристке даже приходилось бить себя по щекам, потому что была на очень большом мандраже. Погорилую так трясло, что она не понимала, где находится. Она говорила тренеру: «Идите, а я сама с собой разберусь».

«Настолько всё давило, в том числе публика, потому что мы выступали в родных стенах. Из-за понимания, что ты должна быть первой, я куда-то улетала», — цитирует Погорилую Sport 24.

Погорилая отметила, что за границей выступать намного легче. Там ничего не давит, все новое, ты отвлекаешься и можешь куда-то сходить. Например, на шопинг.