Российский лыжник Александр Большунов стал третьим туристического марафона Kobberlоpet — гонке на 43 км классическим стилем в Сулитьельме (Норвегия). Россиянин уступил победителю гонки Мартину Йонсруду Сундбю почти пять минут. Норвежец прошел трассу за один час 53 минуты и 41 секунды.

Вторым стал его соотечественник чемпион мира в марафоне-2019 Ханс Кристер Холунн, проигравший Сундбю две минуты и 35 секунд.

Kobberløpet — традиционная ежегодная гонка, которая проводится в конце сезона в северной Норвегии около города Фауске. Сундбю выиграл гонку второй раз подряд — он побеждал в 2018 году.