Голландский нападающий «Севильи» Квинси Промес, ранее игравший в составе «Спартака», пожелал удачи своему бывшему клубу в преддверии матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

«Удачи, моя любовь», — написал Промес в сторис инстаграма.

Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. С московским клубом он завоевал титул чемпиона России в сезоне-2016/17.

Московский «Спартак» имеет 36 очков в 21 матче, занимая 5-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА имеет на очко больше и занимает 4-е место чемпионате России.

Встреча «Спартак»-ЦСКА пройдет 6 апреля на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало матча в 19:00.