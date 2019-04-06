В игре 22-го тура молодежного первенства России «Зенит» победил «Локомотив». Встреча прошла на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Константина Зырянова.

Первыми забили хозяева. Счет был открыт на 22-й минуте: отличился полузащитник «Локомотива» Николай Титков. Ответный мяч «Зенит» забил в концовке первого тайма — на 42-й минуте отличился форвард Максим Бачинский.

Победный мяч команда Зырянова забила 82-й минуте — это сделал полузащитник Максим Левин.

«Зенит» с 39 очками поднялся на 5-е место в турнирной таблице молодежного первенства России, догнал по очкам «Локомотив».