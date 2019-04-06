Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на слова бывшего игрока «Зенита» Константина Зырянова о том, что фигурное катание является кошмарным видом спорта.

Тарасова заявила, что не хочет участвовать в дебатах на тему того, кто лучше, а кто хуже. «Кто его вообще спросил? Пошел к чертовой матери», — возмутилась специалист, слова которой приводит НСН.

Напомним, ранее Зырянов рассказал, почему считает фигурное катание кошмарным. Экс-спортсмен пояснил, что так относится к данному виду спорта из-за того, что спортсмены заканчивают карьеру в 18 лет. «Спортсмен закончен и никому не нужен», — сказал Зырянов.

Также Зырянов считает, что в таком же положении находятся и гимнасты. Им приходится уходить из спорта в 16 лет, так как появляются более молодые спортсмены, способные завоевывать медали.