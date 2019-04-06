Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова может возобновить карьеру. Спортсменка брала двухлетний перерыв из-за проблем с ногами.

Коукалова рассказала, что с ноября много работала, чтобы понять, сможет ли она вернуться в спорт. Теперь её нужно пройти тесты и тренироваться на лыжероллерах, чтобы объективно оценить своё состояние. «Если я по-настоящему вернусь, то знаю, что это будет тяжелая работа. Понадобится год или два, чтобы все наладить», — сказала биатлонистка, слова которой приводит Sport.cz

Спортсменка добавила, что смогла решить проблемы со здоровьем. «В последние два месяца у меня не болели икры и ахиллы. Кажется, проблемы полностью исчезли», — пояснила Коукалова.

Напомним, Коукалова является двукратной чемпионкой мира.