В Ханты-Мансийске состоялся «Югорский марафон»: лыжники преодолели дистанцию 50 км свободным стилем. Победу одержал олимпийский чемпион Турина-2006 Евгений Дементьев.

Вслед за Дементьевым финишировал Рауль Шакирзянов. Третье место занял олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков.

Напомним, перед началом марафона Легков рассказал, что гонка проходит на равнинной местности без подъёмов и спусков, из-за чего кажется очень лёгкой. Однако такой рельеф дистанции наоборот добавляет сложности, так как нет участков, на которых можно отдохнуть. «Поэтому все эти пятьдесят километров приходится работать в жестком режиме», — приводит слова Легкова «ЮграМегаспорт».

Ранее президент ФЛГР Елена Вяльбе выразила сожаление в связи с тем, что в российских лыжных гонках завершилась эпоха Александра Легкова и Максима Вылегжанин.