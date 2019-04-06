Российский фигурист Дмитрий Соловьев, выступающий в танцах на льду, считает, что Михаил Коляда должен изменить систему подготовки.

«Мне кажется, нужно пересмотреть всю его подготовку», — сказал Соловьёв, слова которого приводит Sport24. Фигурист отметил, что на тренировке перед чемпионатом мира японец Юдзуру Ханю делает по четыре четверных прыжка и тройной аксель, а Коляда просто катается.

Также Соловьёв уверен, что Коляда сможет вернуться в свою прежнюю форму. «В первую очередь он сам должен понять, почему так происходит», — сказал Соловьёв о неудачах спортсмена.

Напомним, в текущем сезоне Коляда неудачно выступил на этапах Гран-при и не смог попасть в финал серии. Затем спортсмен принимал участие в чемпионатах мира и Европы, но остался без медалей. На командном чемпионате мира его заменит Андрей Лазукин.