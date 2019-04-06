Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская считает, что Евгения Медведева могла усложнить свою программу после победы на чемпионате мира 2017 года.

Экс-спортсменка считает, что Медведева, выигравшая чемпионат мира в предолимпийский сезон, могла бы прибавить. Но фигуристка не стала усложнять программы и подошла к Олимпиаде в той же форме. «Может, Тутберидзе все из нее вытащила тогда?», — приводит слова Бутырской «Московский комсомолец».

Также Бутырская отметила, что ей нравится новый тренер Медведевой Брайан Орсер. Она объяснила, что канадский специалист является очень творческим человеком и никогда не станет заставлять учеников что-либо делать. Экс-фигуристка считает, что Медведевой нужно время, чтобы стать другим человеком на льду.