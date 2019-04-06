Известный журналист Василий Уткин прокомментировал конфликт между президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе и телекомментатором Дмитрием Губерниевым.

Уткин заявил, что у него совершенно однозначная реакция на позицию Вяльбе по отношению к Губерниеву. «Ну это просто идиотизм. Губерниев — это же чуть ли не единственный такой комментатор», — заявил Уткин. Журналист выразил мнение, что именно благодаря Губерниеву аудитория лыжных гонок увеличивается.

Напомним, ранее Елена Вяльбе говорила о запрете социальных сетей на соревнованиях для спортсменов сборной, на что Губерниев попросил запретить такого президента, как Вяльбе. В ответ президент ФЛГР заявила, что точка в конфликте поставлена: «Губерниев сказал, что я ему не интересна. Я не хочу пиарить его какими-то своими высказываниями и что-то говорить о нём».