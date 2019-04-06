Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, что приняла участие в съемочном процессе, однако не уточнила, о чём именно идёт речь.

На своей странице в «Инстаграме» спортсменка опубликовала фото со съёмок. «Трейлер, мой собственный сценарий и актёрский состав. Как думаете, что мы снимали?», — написала Шарапова под фотографией.

В текущем сезоне теннисистка приняла участие в трёх турнирах, но два из них не смогла доиграть из-за травмы плеча. Шарапова одержала шесть побед в восьми встречах. На Открытом чемпионате Австралии россиянка дошла до четвёртого круга, но проиграла хозяйке соревнований Эшли Барти.

Также стало известно, что организаторы турнира в немецком Штутгарт предоставили Шараповой «уайлд-кард». Соревнования будут проходить в период с 22 по 28 апреля.