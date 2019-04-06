Российская фигуристка Мария Сотскова приняла решение поменять тренера. Спортсменка занималась в группе Елены Буяновой в ЦСКА.

Как сообщает агентство «Р-Спорт», фигуристка останется в ЦСКА, однако будет работать под руководством Светланы Соколовской. «Мы пришли к выводу, что наши рабочие отношения исчерпали себя, исчезло взаимопонимание», — пояснила ситуацию Буянова.

Тренер пожелала Сотсковой успехов в работе с новым тренером и достижения более высоких результатов. Напомним, в группе Буяновой фигуристка тренировалась на протяжении трёх последних лет. Спортсменка дважды поднималась на пьедестал почета чемпионатов России и выступала на Олимпийских играх, где стала восьмой.

В группе Светланы Соколовской на данный момент тренируется серебряный призёр чемпионата Европы Александр Самарин.