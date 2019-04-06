Главный тренер баскетбольного клуба «Зенит» Джоан Плаза поделился ожиданиями от матча с ЦСКА, который пройдёт в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Тренер отметил, что концовка регулярного сезона получится очень непростой для его команды, так как впереди петербуржцев ждут три игры с соперниками, находящимися выше в турнирной таблице. «ЦСКА точно будет настроен на реванш, так как мы стали первой командой, кому «армейцы» проиграли в этом сезоне», — приводит слова Плазы официальный сайт «Зенита».

Специалист добавил, что его подопечным необходимо показать свою игру и выступить лучше, чем в предыдущих матчах, когда соперниками были команды из нижней части таблицы.

Напомним, матч между ЦСКА и «Зенитом» состоится завтра, 7 апреля. Сине-бело-голубые сыграют на выезде.