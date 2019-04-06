Бывший главный тренер московского «Спартака» Унаи Эмери, ныне возглавляющий лондонский «Арсенал», может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, специалист может возглавить «Милан», так как его кандидатуру рассматривает исполнительный директор клуба Иван Газидис. До перехода в «Милан» Газидис работал в «Арсенале» — именно он пригласил Эмери на пост главного тренера.

Если «Милан» по итогам чемпионата Италии не войдёт в зону Лиги чемпионов — топ-4, то нынешний тренер Дженнаро Гаттузо, скорее всего, будет отправлен в отставку. На данный момент миланский клуб располагается на четвертой строчке турнирной таблицы, но опережают идущую пятой «Аталанту» всего на одно очко.