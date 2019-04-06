Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча с московским «Локомотивом».
На своей странице в «Инстаграме» Семак написал, что для победы в чемпионате России недостаточно обыграть «Локомотив». «Но мы можем сделать шаг к нашей цели», — добавил тренер.
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Чем меньше матчей до конца сезона, тем интереснее ситуация в турнирной таблице. Каждая игра держит в напряжении, предугадать результат всё сложнее… За это мы и любим футбол! Нашу команду ждёт набравший хороший ход «Локомотив». Чтобы выиграть чемпионат, недостаточно завтра победить, но мы можем сделать шаг к нашей цели. dressed by @suitsupply
Напомним, Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» будет проходить в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра состоится в Москве на стадионе «РЖД-Арена» в воскресенье, 7 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу и опережает «Локомотив» на шесть очков.
Ранее сообщалось, что полузащитник петербуржцев Олег Шатов готовится к матчу с ограничениями. На открытой тренировке, которая состоялась 5 апреля, Шатов занимался отдельно от общей группы. Футболист совершал пробежки и работал с мячом.
Матч в режиме реального времени можно посмотреть здесь.