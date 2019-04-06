Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов огласил стартовый состав команды на матч с ЦСКА. Игра состоится в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги сегодня, 6 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Полузащитник красно-белых Денис Глушаков выйдет на поле с капитанской повязкой, место в воротах займёт голкипер Александр Селихов. Также игру с первых минут начнут Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Лукас Айртон, Николай Рассказов, Лоренсо Мельгарехо, Роман Зобнин, Софьян Ханни, Зе Луиш и Луис Адриано. Андрей Ещенко остался в запасе.

📋 Наш состав на #дерби! Самуэль Жиго вернулся в стартовый состав! Андрей Ещенко, Михаил Игнатов и Фернандо — в запасе!#СпартакЦСКА #Derby pic.twitter.com/RMPICBBUJJ — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) April 6, 2019

Напомним, на данный момент разница между ЦСКА и «Спартаком» составляет одно очко.

Матч в режиме реального времени можно будет посмотреть здесь.