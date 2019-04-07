В Москве на «РЖД-Арене» состоится футбольный матч между «Локомотивом» и петербургским «Зенитом». Игра будет проходить в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги сегодня, 7 апреля, стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 19:00.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу и опережает «Локомотив» на шесть очков.

Перед началом встречи главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак поделился ожиданиями от противостояния. На своей странице в «Инстаграме» Семак написал, что для победы в чемпионате России недостаточно обыграть «Локомотив». «Но мы можем сделать шаг к нашей цели», — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что полузащитник петербуржцев Олег Шатов готовится к матчу с ограничениями. На открытой тренировке, которая состоялась 5 апреля, Шатов занимался отдельно от общей группы. Футболист совершал пробежки и работал с мячом.

Матч в режиме реального времени можно посмотреть здесь.