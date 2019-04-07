Баскетбольный клуб «Зенит» на выезде сыграет с московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра состоится сегодня, 7 апреля, и начнётся в 17:00 по московскому времени.

На данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 42 очка после 23 сыгранных матчей. «Зенит» располагается на пятой строчке с 35 очками, однако петербуржцы провели на две игры меньше.

Перед началом встречи главный тренер «Зенита» Джоан Плаза поделился ожиданиями от предстоящего поединка. Тренер отметил, что концовка регулярного сезона получится очень непростой для его команды, так как впереди петербуржцев ждут три игры с соперниками, находящимися выше в турнирной таблице. «ЦСКА точно будет настроен на реванш, так как мы стали первой командой, кому «армейцы» проиграли в этом сезоне», — приводит слова Плазы официальный сайт «Зенита».