«Краснодар» на своей арене принимал самарские «Крылья Советов» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась победой хозяев с минимальным счётом 1:0.

Матч получился небогатым на события: в первом тайме ни одной из команд не удалось открыть счёт. На пятой минуте полузащитник «Крыльев Советов» Артём Тимофеев получил жёлтую карточку, затем предупреждение было вынесено его партнёру по команде Миралу Самарджичу.

После перерыва «горчичник» получил защитник хозяев Александр Мартынович. Потом жёлтая карточка была показана Владимиру Полуяхтову. Игрок «Краснодара» Сергей Петров получил два предупреждения и был удалён с поля на 71-й минуте.

Забить единственной гол удалось шведскому полузащитнику Виктору Классону: игрок реализовал пенальти в добавленное к матчу время.