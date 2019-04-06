Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко прокомментировал информацию о возможном возобновлении спортивной карьеры.

Кличко заявил, что подобные слухи льстят ему — спортсмен рад, что болельщики хотят видеть его на ринге. «Но на данный момент мой статус остаётся неизменным. Как бы то ни было, никогда не говори никогда», — сказал Владимир Кличков, слова которого приводит T-Online.

Напомним, ранее появилась информация, что стриминговая платформа DAZN во время заключительного этапа трехмесячных переговоров убедила Владимира Кличко вернуться в ринг. Утверждалось, что боксер проведет три боя и заработает за них 120 миллионов долларов. Отмечается, что ранее украинцу было предложено на 40 миллионов долларов меньше.