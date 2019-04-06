Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает, что Александр Логинов был несправедливо дисквалифицирован, так как отбывал наказание за других спортсменов. Однако специалист признала, что никаких доказательств у неё нет.

«Я полагаю, что все спортсмены готовились одинаково, а отдувались за всех Ирина Старых и Александр Логинов», — заявила Резцова, слова которой приводит ТАСС. При этом экс-спортсменка подчеркнула, что не настаивает на своей точке зрения, так как не может утверждать это стопроцентно. » Мое мнение, что их подставили», — сказала Резцова.

Ранее Резцова выразила мнение, что Логинов был дисквалифицирован из-за экс-главы СБР Михаила Прохорова, который мог заплатить деньги, «чтобы других не трогали».