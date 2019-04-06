В финском Эспоо продолжается чемпионат мира по хоккею среди женских команд. Сборная России встречалась с хозяйками турнира — командой Финляндии — и потерпела разгромное поражение со счётом 4:0.

Матч проходил на льду «Эспоо Метро Арены», счёт был открыт в первом тайме. Хоккеисткам финской команды удалось забросить одну шайбу до того, как команды ушли на перерыв. Во второй двадцатиминутке счёт не изменился, а вот третий игровой отрезок получился самым результативным: сборная Финляндии забросила сразу три шайбы в ворота российской команды.

Сборная России представляет группу А, в которую также входят Швейцария, Канада и США. В первом матче группового этапа россиянки обыграли Швейцарию со счётом 2:1.

Чемпионат мира продлится до 14 апреля.