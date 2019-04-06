Игроки и тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» прибыли в Москву, чтобы сыграть с «Локомотивом» в рамках 22-го тура чемпионата России.

Пресс-служба сине-бело-голубых в официальном «Твиттер»-аккаунте команды опубликовала видео с участием игроков, прилетевших в столицу. «На месте!», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, матч между «Локомотивом» и «Зенитом» будет проходить на стадионе «РЖД-Арена» завтра, 7 апреля. Стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 44 очка после 21 сыгранного матча. «Локомотив» отстаёт от лидера на шесть очков.

Ранее сообщалось, что полузащитник петербуржцев Олег Шатов готовился к матчу с ограничениями. На открытой тренировке Шатов занимался отдельно от общей группы. Футболист совершал пробежки и работал с мячом.