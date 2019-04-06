Российский биатлонист Алексей Волков рассказал, почему продемонстрировал невысокие результаты в минувшем сезоне.

Спортсмен объяснил, что вся команда тренируется по одному плану, однако ему для достижения результатов необходимо работать больше. Там, где другие тренируются час, Волкову нужно работать два — в этом уверен сам спортсмен. «Я просто понимал, что могу дорабатывать больше, мне самому это надо. Но я этого не делал», — сказал биатлонист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Волков обратил внимание на то, что не считает план подготовки неправильным. «Я не говорю, что план плохой, что тренеры плохие. Говорю, что я сам не доработал», — сказал спортсмен и добавил, что приступит к тренировкам в мае.

Напомним, Волков является олимпийским чемпионом 2014 года: в Сочи он выиграл золотую медаль в эстафетной гонке. Кроме того, биатлонист является чемпионом мира 2017 года, где также выиграл медаль в составе эстафетной четвёрки.