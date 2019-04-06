Российская фигуристка Евгения Медведева проведёт тренировку в Москве. Мероприятие будет организовано компанией Nike.

Об этом рассказала сама Медведева у себя в «Инстаграме». Спортсменка опубликовала историю с подписью «10 апреля в Москве тренировка ntc со мной, регистрируйтесь!».

Напомним, в текущем сезоне Медведева начала тренироваться под руководством Брайана Орсера. Единственной победой, которую одержала фигуристка, стал финал Кубка России. Однако спортсменке удалось завоевать бронзовую медаль чемпионата мира. Осенью Медведева неудачно выступила на этапах Гран-при и не смогла попасть в финал серии. Затем фигуристка приняла участие в чемпионате России в Саранске, где заняла лишь седьмое место — это не позволило ей попасть в команду на чемпионат Европы.