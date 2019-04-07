В Архангельской области подходит к концу чемпионат России по лыжным гонкам: заключительным стартом будет мужской марафон. Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию 50 км классическим стилем. Гонка состоится сегодня, 7 апреля, и начнётся в 10:00 по московскому времени.

В соревновании примут участие 49 спортсменов, в число которых входят Максим Вылегжанин, Андрей Парфёнов, Сергей Ардашев, Дмитрий Япаров, Андрей Краснов и Александр Панжинский.

Напомним, накануне состоялся женский марафон на 30 км, победу в котором одержала Алиса Жамбалова. Спортсменка показала время 1 час 22 минуты 42,7 секунды. Второе место заняла Лидия Дуркина (+1.03,5). Третьей стала Диана Головань (+1.25,1). На четвертом месте закончила гонку Екатерина Смирнова (+2.18,4), на пятом — Анастасия Рыгалина (+2.29,0).