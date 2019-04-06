Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

Загитова станет гостем программы «Вечерний Ургант»

Российская фигуристка Алина Загитова станет гостем телепередачи «Вечерний Ургант» на Первом канале. Как сообщается на официальной странице телешоу в «Инстаграме», запись передачи будет проходить 11 апреля.

Сотскова покинула группу Елены Буяновой

Фигуристка Мария Сотскова приняла решение уйти из группы тренера Елены Буяновой, под руководством которой работала на протяжении трёх последних лет. Спортсменка останется в ЦСКА, однако теперь будет тренироваться у другого специалиста — Светланы Соколовской. Как отметила сама Буянова, решение стало обоюдным. Тренер надеется, что в новой группе Сотскова сможет достичь более высоких результатов.

Габриэла Коукалова может вернуться в биатлон

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова может возобновить карьеру. Спортсменка брала двухлетний перерыв из-за проблем с ногами. Коукалова рассказала, что с ноября много работала, чтобы понять, сможет ли она вернуться в спорт. Теперь её нужно пройти тесты и тренироваться на лыжероллерах, чтобы объективно оценить своё состояние.

Панарин стал первой звездой дня в НХЛ, Бобровский — третьей

Российский нападающий клуба «Коламбус Блю Джекетс» стал первой звездой игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. Хоккеист забросил шайбу и реализовал победный буллит в матче с «Нью-Йорком», обеспечив своей команде выход в плей-офф. Голкипер Сергей Бобровский отразил 25 бросков по воротам и стал третьей звездой.

У Глазыриной нет денег, чтобы вернуть призовые IBU

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина должна вернуть IBU свои призовые — порядка 31 тысячи евро. Однако у спортсменки на данный момент нет таких денег. «Получается, мне идти брать кредит, чтобы выплатить эти деньги? Я эти деньги не украла», — сказала биатлонистка.

ЦСКА одержал победу в столичном дерби

В Москве состоялось столичное дерби: «Спартак» на своей арене принимал ЦСКА. Армейцы одержали победу со счётом 2:0 — оба гола записал на свой счёт полузащитник Арнор Сигурдссон. Теперь ЦСКА располагается на третьем месте турнирной таблицы, «Спартак» идёт пятым.

«Авангард» проиграл «Салавату Юлаеву» в Кубке Гагарина

В Балашихе состоялся пятый матч финальной серии Восточной конференции в Кубке Гагарина. Омский «Авангард» проиграл «Салавату Юлаеву» со счётом 3:2, матч закончился во втором овертайме. Уфимцам удалось сократить отставание в серии, следующий матч «Салават» проведет на своей арене.