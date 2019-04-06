Директор по маркетингу Международной федерации лыжных видов (FIS) Йорг Каполь выразил надежду, что Кубок мира по лыжным гонкам будет транслироваться на российском телевидении.

«Мы были бы очень счастливы, если бы Кубок мира по лыжным гонкам транслировался на общедоступном российском телеканале», — сказал специалист, слова которого приводит «Спорт-Экспресс». Каполь объяснил, что организация достигла потолка аудитории, показывая гонки лишь на платных телеканалах. Трансляции на общедоступном телевидении помогли бы улучшить статистику.

Напомним, ранее FIS выступил с идеей ввести в программу Кубка мира больше мини-туров и многодневок, чтобы повысить зрелищность соревнований. Идею поддержал норвежец Йоханнес Клэбо, выигравший большой хрустальный глобус. «Надеюсь, что у нас будет больше подобных гонок. В таких случаях часто бывает прекрасная атмосфера», — сказал лыжник.